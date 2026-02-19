%3 التضخم في بريطانيا بأدنى مستوى خلال عام

انخفض المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025، لكن مؤشر ضغوط الأسعار الأساسية ظل مرتفعاً.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس: إن أسعار المستهلكين زادت 3% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتتراجع عن 3.4% في ديسمبر 2025، مع ارتفاع أسعار النقل والغذاء والمشروبات غير الكحولية بوتيرة أقل.

وبلغ متوسط توقعات التضخم لخبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» 3% لشهر يناير الماضي، وتوقع بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر أن ينخفض التضخم إلى 2.9%.

وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مؤشراً على ضغوط الأسعار المحلية، تباطأ على نحو أقل من المتوقع إلى 4.4% من 4.5% في ديسمبر، لكنه تجاوز توقعات الخبراء في الاستطلاع عند 4.3%.

وجاء التضخم في بريطانيا أعلى من مثيله في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث بلغ 2.4% و1.7% على الترتيب في يناير الماضي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور هذه البيانات.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، أمس، انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام في يناير الماضي، وما زالت أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.3% على أساس سنوي في يناير الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في ديسمبر الماضي.

وتعد هذه أدنى نسبة تضخم يتم تسجيلها في ديسمبر 2020.

وانكمشت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.3% بعد ارتفاع بنسبة 0.1%.

وعادت تكاليف المعيشة في ألمانيا للارتفاع مرة أخرى مع بداية عام 2026، مدفوعةً بغلاء المواد الغذائية وزيادة أسعار الوقود.

ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل معدل التضخم 1.8% في ديسمبر الماضي.

بذلك، أكد المكتب تقديراته الأولية، مشيراً إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1% في الفترة ما بين ديسمبر ويناير الماضي. ومن المعروف أنه كلما ارتفع التضخم، انخفضت القوة الشرائية؛ أي أن المستهلكين يحصلون على سلع وخدمات أقل مقابل اليورو الواحد.

ورصد الإحصائيون في المكتب الاتحادي قفزة في أسعار المواد الغذائية، حيث اضطر المستهلكون إلى دفع زيادة قدرها 2.1% عما كانت عليه قبل عام، علماً بأن هذه الزيادة كانت قد توقفت عند مستوى 0.8% في ديسمبر.