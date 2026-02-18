البرلمان الأوروبي يحظر أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزته الرسمية لمخاوف أمنية

قرر البرلمان الأوروبي حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة على الأجهزة الرسمية للبرلمانيين والموظفين، استجابة لتحذيرات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية.

وأوضحت إدارة تقنية المعلومات في البرلمان، عبر مراسلات داخلية، أن تعطيل هذه الأدوات يُعد الخيار "الأكثر أماناً" حالياً، نظراً لعدم القدرة على ضمان أمن البيانات المُحملة على خوادم شركات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن تقييم حجم المعلومات المُشاركة مع تلك الشركات لا يزال مستمراً.

ويشمل قرار الحظر أدوات بارزة مثل "كوبايـلوت" من "مايكروسوفت"، و"تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، و"كلود" من "أنثروبيك".