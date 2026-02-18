كيوساكي يحذر من أكبر انهيار في تاريخ سوق الأسهم

حذر «روبرت كيوساكي» من أن سوق الأسهم بصدد مواجهة أكبر انهيار في تاريخها – وهو التنبؤ الذي ذكره في كتابه «الأب الغني والأب الفقير» المنشور عام 2013 – والذي لم يحدث بعد لكنه بات وشيكاً، وقد يتحول إلى كابوس مرعب لمن لم يستعد له، بينما يفتح أبواب الثراء للآخرين.

وأوضح «كيوساكي» في منشور عبر منصة «إكس» أنه يترقب هذا الانهيار بحماس، مؤكداً استعداده عبر الاحتفاظ بمزيج من الذهب والفضة والإيثريوم والبيتكوين.

وأكد تفاؤله بشأن البيتكوين، مشيراً إلى أنه يشتري المزيد منها كلما انخفض السعر نتيجة ذعر المستثمرين، وذلك استناداً إلى ندرتها، إذ إن عدد وحداتها محدود لا يتجاوز 21 مليوناً.

واختتم منشوره موضحاً: قد يجعلك هذا الانهيار الوشيك أكثر ثراءً مما تتخيل، إذا أدركت أن فترات الانهيار هي التوقيت الأمثل لزيادة الثروة، فانهيارات السوق ليست إلا فرصاً ذهبية لا تقدر بثمن.