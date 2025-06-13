الضربات الإسرائيلية تطول العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة تأثيرات متفاوتة على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب شن إسرائيل هجمات على إيران.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 2.18% لتتداول عند 104.483 ألف دولار، كما هبطت كل من الإيثريوم 7.59% إلى 2512.56 دولار، والريبل 2.79% عند 2.1248 دولار.

كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 7.6% ودوجكوين بنسبة 6.7% واكس آر بي بنسبة 5% .

وتراجعت أكبر الأصول الرقمية بما يصل إلى 3% صباح الجمعة في سنغافورة لتتداول دون مستوى 103 آلاف دولار، فيما تكبّدت العملات المشفرة الأصغر خسائر أكبر، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". أما ثاني أكبر عملة رقمية، "إيثر"، فقد خسرت في إحدى اللحظات نحو 7.6% من قيمتها.

وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربت ماركتس"، المتخصصة في توفير السيولة لمشتقات العملات المشفرة: "العملات المشفرة تتفاعل سلباً مع أنباء الضربات الإسرائيلية في إيران، بما يتماشى مع الأصول الرئيسية عالية المخاطر".

وأضافت: "نتوقع أن نجد دعماً فنياً حول مستوى 101 ألف دولار، لكن الأنباء الجيوسياسية ستقود تحركات الأسعار من الآن في الأمد القصير".