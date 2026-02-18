«تسلا» تضيف «جروك» إلى أنظمة سياراتها في أوروبا

أعلنت شركة «تسلا» عن خطط لإدماج روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي جروك «Grok» التابع لشركة «xAI»، ضمن أنظمة المعلومات والترفيه في سياراتها بالمملكة المتحدة، وثماني دول أوروبية أخرى.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية مركباتها في السوق الأوروبية، التي تشهد منافسة متزايدة، خصوصاً مع تراجع مبيعاتها في القارة بنسبة 27%، وفق بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

ورغم استمرار نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا، والتي شكلت 17.4% من السوق في عام 2025، تواجه «تسلا» ضغوطاً متزايدة من منافسين، أبرزهم شركة «BYD» الصينية، التي توسعت بحصصها السوقية عبر طرازات مبتكرة، وأقل سعراً.

وكشفت «تسلا» مؤخراً أنها استثمرت 2 مليار دولار في جهاز xAI التابعة لإيلون ماسك، بعد ذلك استحوذت شركته سبيس إكس على شركة XAI في صفقة شاملة للأسهم، أدت إلى تقييم الكيان المدمج بـ 1.25 تريليون دولار.