تراجع التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى خلال عام

وكالات

انخفض المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025، لكن مؤشر ضغوط الأسعار الأساسية ظل مرتفعاً.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء: إن أسعار المستهلكين زادت 3% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتتراجع عن 3.4% في ديسمبر 2025، مع ارتفاع أسعار النقل والغذاء والمشروبات غير الكحولية بوتيرة أقل.

وبلغ متوسط توقعات التضخم لخبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» 3% لشهر يناير الماضي، وتوقع بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر أن ينخفض التضخم إلى 2.9%.

وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مؤشراً على ضغوط الأسعار المحلية، تباطأ على نحو أقل من المتوقع إلى 4.4% من 4.5% في ديسمبر، لكنه تجاوز توقعات الخبراء في الاستطلاع عند 4.3%.

وجاء التضخم في بريطانيا أعلى من مثيله في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث بلغ 2.4% و1.7% على الترتيب في يناير الماضي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور هذه البيانات.