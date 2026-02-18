وارن بافيت يعيد ترتيب أوراقه.. ويراهن على الصحافة العريقة

خفضت شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت، حصتها في «أمازون دوت كوم» بأكثر من 75% في الربع الرابع، كما بنت حصة في «نيويورك تايمز»، فيما يُعد رهانه الجديد الأخير بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة.

واستحوذت «بيركشاير» ومقرها أوماها في ولاية نبراسكا على 5.1 ملايين سهم من شركة النشر الإعلامي خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهي حصة بلغت قيمتها 351.7 مليون دولار في نهاية العام، وفقاً لإفصاح تنظيمي.

ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية بافيت المعروفة بالتركيز على الشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة والعلامات التجارية الراسخة. ويرى محللون أن نموذج الاشتراكات الرقمية الذي تتبناه المؤسسات الصحفية الكبرى، وفي مقدمتها "نيويورك تايمز"، يوفر مصدر دخل متكرراً وقابلاً للنمو، مع ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمشتركين عالمياً.

وتشير التقديرات إلى أن شركات الإعلام التي نجحت في التحول الرقمي أصبحت أقل اعتماداً على الإعلانات التقليدية وأكثر اعتماداً على إيرادات الاشتراكات، ما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية — وهو عنصر أساسي في فلسفة بافيت الاستثمارية القائمة على "الخندق الاقتصادي" وحماية الميزة التنافسية.

وكانت «بيركشاير» قد اشترت لأول مرة حصة في «أمازون» عام 2019. وقال بافيت في ذلك الوقت: إنه رغم نفوره التاريخي من أسهم التكنولوجيا، فقد كان «أحمق لعدم شرائه» أسهم عملاق التجارة الإلكترونية في وقت أبكر. وتمتلك الشركة الآن نحو 2.3 مليون سهم من «أمازون».

كما واصلت «بيركشاير» في الربع الرابع تقليص حصصها في «بنك أوف أميركا» و«أبل»، لتصل إلى 7.1% و1.5% على التوالي. وكان بافيت قد بدأ خفض تلك المراكز في عام 2024.

وزادت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً حصصها في منتج النفط «شيفرون» وشركة التأمين «تشيب»، خلال الفترة نفسها، إلى 6.5% و8.7% على التوالي.

وكشفت الشركة عن استثمارها الأولي في «تشيب» في مايو 2024، بعد أن بنت الحصة سراً خلال العام السابق.

وارتفعت أسهم «تشيب» بنحو 11% خلال الربع الرابع بعد أن أفادت نشرة تجارية بأن الشركة تقدمت بعرض غير رسمي لشراء «أميركان إنترناشيونال غروب». ونفت الشركة تقديم أي عرض.

وكان بافيت، الذي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، قد بدا وكأنه عاد إلى البحث عن صفقات في الفصول الأخيرة.

وتوصل الملياردير إلى اتفاق لشراء أعمال البتروكيماويات التابعة لـ«أوكسيدنتال بتروليوم» مقابل 9.7 مليارات دولار، كما بنى حصة بقيمة 5.6 مليارات دولار في «ألفابت».

وقفزت أسهم «نيويورك تايمز» بأكثر من 10% في تداولات ما بعد الإغلاق في نيويورك.