الهجمات الإسرائيلية على إيران تهوي بالأسهم الأمريكية.. وترفع أسعار النفط والذهب

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل افتتاح الأسواق الجمعة بعد أن شنت إسرائيل هجومًا جويًا على إيران.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 1.55% أو بمقدار 662 نقطة إلى 42336 نقطة، فيما هبطت عقود مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.75% أو 104 نقاط إلى 5945 نقطة، وانخفضت عقود مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 2% أو 439 نقطة إلى 21493 نقطة.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.

وارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12.6% إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بحر الشمال بنسبة 12.2% إلى 77,77 دولارا.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، متجهةً نحو تحقيق مكسب أسبوعي، مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.4% أو 47.50 دولار إلى 3449.90 دولار.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.10% أو 37.29 دولار إلى 3423.21 دولار، وارتفعت عقود الفضة تسليم يوليو 0.18% إلى 36.36 دولار، في حين تراجع سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.29% عند 1281.9 دولار.