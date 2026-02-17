هبوط جديد بسعر الذهب إلى ما دون 4900 دولار

انخفض الذهب ​بأكثر من 2.7%، الثلاثاء، مع استمرار ​ضعف السيولة في الأسواق الرئيسية، بسبب عطلات رأس السنة القمرية، في وقت أدى فيه ارتفاع الدولار وانحسار توترات جيوسياسية إلى الضغط كذلك على الأسعار.

وتراجع الذهب إلى ما دون مستوى 4900 دولار للأونصة في تداولات ضعيفة، حيث انخفض سعر المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 2.7%، ليبلغ أدنى سعر يومي منذ أكثر من أسبوع، بعدما خسر 1% في الجلسة السابقة. وكان المعدن قد ارتفع لفترة وجيزة، يوم الجمعة، عندما عززت بيانات تضخم أمريكية معتدلة الحجة لصالح قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وتعد تكاليف الاقتراض المنخفضة عاملاً داعماً للمعادن النفيسة غير المُدرّة للعائد، والأسواق في البر الرئيسي للصين ‌وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا ‌الجنوبية مغلقة، بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة، ​الاثنين، بمناسبة ‌عطلة يوم ​الرؤساء.

ويمكن أن يوفر محضر ⁠اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يناير المقرر صدوره، الأربعاء، للمستثمرين مزيداً ​من ⁠المؤشرات بشأن ⁠السياسة النقدية.

دفعت موجة من الشراء المضاربي صعوداً استمر لأعوام عدة إلى نقطة الانهيار في أواخر يناير، إذ قفز الذهب إلى مستوى قياسي فوق 5595 دولاراً للأونصة.

وأدت موجة بيع حادة ومفاجئة، استمرت يومين عند مطلع الشهر إلى تراجع المعدن إلى قرب 4400 دولار، لكنه استعاد منذ ذلك الحين نحو نصف خسائره تقريباً، وظلت التداولات متقلبة منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات ‌الفورية 2.8 في المئة إلى دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من في المئة في وقت ​سابق، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين في المئة إلى 2000.27 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 2.4 في المئة إلى 1682.23 دولاراً.