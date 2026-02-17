البطالة في بريطانيا تسجل أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى في نحو 5 سنوات في نهاية 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 5.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، من مستويات 5.1% في الفترة المنتهية في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2021، مدفوعة بتباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع الخاص.

وبحسب البيانات زاد معدل نمو الأجور السنوي، الذي يستثني العلاوات 4.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، متراجعاً من مستويات 4.4% في الشهر السابق له.

هذا واستمر عدد العاملين المدرجين على كشوف رواتب الشركات في الانخفاض، حيث تراجع بمقدار 134 ألفاً مقارنة بالعام الماضي، وبنحو 46 ألفاً خلال الربع السنوي.

وعلى أساس شهري انخفض عدد الموظفين على كشوف الرواتب بمقدار 11 ألفاً في يناير،

وعلى صعيد تداولات الاسترليني تراجعت العملة البريطانية بنحو0.2% إلى مستويات 1.3585 دولار.

وتعزى هذه الضغوط الاقتصادية إلى تداعيات السياسات المالية، التي أقرتها وزيرة الخزانة «راشيل ريفز»، والتي دفعت العديد من الشركات لتبني سياسات توظيف حذرة، والاكتفاء بعدم استبدال الموظفين المغادرين لتقليص النفقات، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.