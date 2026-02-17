«آبل» تتحدى «يوتيوب» و«سبوتيفاي»

أعلنت شركة آبل التكنولوجية الأمريكية، أنها ستضيف تجربة بودكاست فيديو متكاملة جديدة إلى منصة آبل بودكاست هذا الربيع.

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار إعادة تشكيل مشاهدة الفيديو لعالم البودكاست. وتشير بيانات إديسون للأبحاث إلى أن حوالي 37% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً يشاهدون بودكاست الفيديو شهرياً.

يقرب هذا التحديث منصة آبل بودكاست من منافسيها سبوتيفاي يوتيوب، والآن نتفليكس التي اتجهت بشكل متزايد نحو بودكاست الفيديو.

وقال إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في آبل، في بيان: «قبل عشرين عاماً، ساهمت آبل في جعل البودكاست رائجاً على نطاق واسع من خلال إضافة البودكاست إلى ITunes، وقبل أكثر من عقد من الزمان، أطلقنا تطبيق آبل بودكاست المخصص. ومن خلال تقديم تجربة فيديو رائدة في فئتها إلى آبل بودكاست، فإننا نمنح المبدعين تحكماً كاملاً في محتواهم وكيفية بناء أعمالهم، مع تسهيل استماع الجمهور إلى البودكاست أو مشاهدته أكثر من أي وقت مضى».

سيتمكن المستخدمون، من خلال تطبيق Apple Podcasts، من التبديل بسلاسة بين مشاهدة البرامج والاستماع إليها من المصدر نفسه. كما يمكنهم استخدام وضع صورة داخل صورة وتنزيل حلقات الفيديو لمشاهدتها دون اتصال بالإنترنت.

على الرغم من أن خدمة Apple Podcasts تدعم الفيديو عبر تقنية RSS منذ عام 2005، إلا أن هذه الخلاصات كانت منفصلة عن النسخ الصوتية للبرنامج نفسه. يقدم التحديث الجديد دعماً لتقنية HLS، أو البث المباشر عبر HTTP، وهي بروتوكول بث طورته Apple يتيح تشغيل الفيديو التكيفي وخيارات تحكم أوسع داخل التطبيق.

كما تتيح صيغة HLS الجديدة إمكانية إدراج إعلانات الفيديو الديناميكية. سيتمكن منشئو المحتوى الذين ينشرون محتواهم عبر مزودي خدمات الاستضافة وشبكات الإعلانات المشاركة من إدراج إعلانات الفيديو، بما في ذلك الإعلانات التي تقرأ من قبل المضيف، في الحلقات.

وأكدت Apple أنها لن تفرض أي رسوم على منشئي المحتوى أو مزودي خدمات الاستضافة مقابل توزيع المحتوى.

وستفرض رسوماً على شبكات الإعلانات المشاركة بناءً على عدد مرات الظهور لعرض إعلانات الفيديو الديناميكية عبر HLS.