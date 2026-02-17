أداني الهندية تستثمر 100 مليار دولار في مراكز البيانات

قالت شركة أداني إنتربرايزز الهندية الثلاثاء: إن المجموعة ستستثمر 100 مليار دولار لبناء مراكز بيانات مجهزة للذكاء الاصطناعي تعمل بالطاقة المتجددة ومجهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2035.

وأوضحت المجموعة أن هذا الاستثمار من المتوقع أن يحفز إنفاقاً إضافياً بقيمة 150 مليار دولار على مدى العقد المقبل في العديد من الصناعات ذات الصلة، بما في ذلك منصات الحوسبة السحابية وصناعة الخوادم.

وتأتي هذه الخطة في إطار سعي المجموعة لإنشاء أكبر منصة متكاملة لمراكز البيانات في العالم، وترسيخ مكانة الهند دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي.