اقتصاد اليابان ينمو أقل من المتوقع ويتجنب الركود

نما اقتصاد اليابان بصورة طفيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 على أساس فصلي، ليتجنب بذلك الدخول في ركود تقني الذي يعني انكماشاً اقتصادياً على مدار ربعين سنويين متتاليين.

فقد أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 0.2% سنوياً، في حين بلغ إجمالي معدل النمو السنوي خلال العام الماضي ككل 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وسجل الاستهلاك الخاص في اليابان نمواً بمعدل 0.4% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها، وفقاً للبيانات الأولية. وكان اقتصاد اليابان قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.7% بعد نمو بنسبة 0.5 % خلال الربع الثاني من العام.

وعلى أساس ربع سنوي سجل الاقتصاد نمواً بمعدل 0.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وجاءت وتيرة النمو السنوية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي دون التوقعات، مما يؤكد صحة سياسات الإنفاق التي اتبعتها رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» عقب فوزها في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يواصل اقتصاد اليابان النمو خلال الربع الأول من هذا العام، بدعم من حزمة التحفيز الضخمة التي أقرتها «تاكايتشي» في ديسمبر.