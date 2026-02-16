عطل تقني يضرب منصة «إكس» في أغلب دول العالم

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في أغلب دول العالم، الاثنين، ما حال دون وصول مئات الآلاف من المستخدمين إلى خدماتها، وفق بيانات موقع «داونديتكتور» المتخصص في رصد أعطال المنصات الرقمية.

وأظهرت البيانات تسجيل أكثر من 40 ألف بلاغ عن مشكلات في الخدمة.

ولم تُكشف أسباب العطل بعد، بينما تعتمد البيانات التي يُقدمها موقع «داونديتكتور» على بلاغات المستخدمين، في تتبعه للأعطال على تجميع تقارير حالة الخدمة المقدمة من عدة مصادر مستخدمة.

وأشار «داونديتكتور» إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عن البيانات المعلنة، نظراً لأن التقارير المقدمة تعتمد على البلاغات التي يقدمها المستخدمون.