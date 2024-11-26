المستهلك الأمريكي ينتقي فترة «التخفيضات» رغم تحسن الاقتصاد

رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأمريكي انتقائياً خلال مرحلة التخفيضات الكبرى المعروفة بـ«الجمعة البيضاء» في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.

ووفق تقديرات رابطة «كونفيرنس بورد» المتخصصة، فإن المستهلكين الأمريكيين «مستعدون لفتح محافظهم»، مشيرة إلى أنهم «ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر في ذلك».

وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع. وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار «مورغن ستانلي» أنه «من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات».

وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 % من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 % ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك.