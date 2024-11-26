آثار التضخم في أمريكا منذ الجائحة

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث اجتمعت عدة عوامل لتشكيل عاصفة من الضغوط التضخمية. فمنذ فبراير 2020 الشهر الأخير قبل أن يعطل وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لجميع المستهلكين لبعض الفئات بنسبة 21.7 %.

وبافتراض أن معدل التضخم المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هو 2%، فإن الأسعار كانت لترتفع بنسبة 9.7% فقط خلال تلك الفترة. ولكن الأهم من ذلك أن الأسعار ستظل مرتفعة حتى لو عاد التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 %، مما يعني أن آثار أزمة التضخم ستستمر.



المصدر: موقع الإحصاء العالمي «statista»

البيانات من مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة