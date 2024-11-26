إطلاق دليل توعوي للقضاء على التتبع الرقمي

أطلقت «كاسبرسكي» دليلاً توعوياً للقضاء على التتبع الرقمي ضمن مبادرة جديدة شارك فيها أخصائيون نفسيون وضحايا التتبع. يجمع هذا الدليل بين خبرات من تخصصات متعددة، ولا يقتصر على مساعدة المستخدمين في التعرف على علامات التتبع واتخاذ تدابير الحماية، بل ويبرز أصوات الناجين، ملهماً الآخرين لاستعادة شعورهم بالأمان والسيطرة.

يُعد التتبع، وهو سلوك قائم على السيطرة والتخويف، أحد أشكال العنف التي تؤثر على العديد من الأشخاص حول العالم، خصوصاً النساء، حيث تؤثر على حياة الضحايا سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في العالم الواقعي. ووفق الإحصائيات العالمية لـ«كاسبرسكي»، فقد أفاد 40% من المشاركين في استطلاع الرأي بأنهم تعرضوا للتتبع أو اشتبهوا في تعرضهم للتتبع.

ولمساعدة المتضررين من التتبع، وأحبائهم، والمجتمع بشكل عام، قامت «كاسبرسكي» بتوحيد الجهود مع خبراء وضحايا المراقبة، لتزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية من خلال إعداد دليل الوعي للقضاء على التتبع. ويتضمن الدليل قائمتين تم إعدادهما بالتعاون مع خبراء دوليين وضحايا التتبع، حيث تتناولان كلاً من الأمان الرقمي والأمن الجسدي.

وقالت آنا لاركينا، خبيرة الخصوصية بشركة كاسبرسكي: « لطالما ركزنا في كاسبرسكي على خلق عالم رقمي أكثر أماناً، ومكافحة العنف الرقمي بكل أشكاله، وضمان قدرة حلولنا على التعامل مع أوسع نطاق من قضايا الأمن والخصوصية، بما يشمل التتبع الرقمي».