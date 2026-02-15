«أوبن إيه آي» تحصن «شات جي بي تي» بميزات أمنية جديدة

أعلنت شركة «أوبن إيه آي - OpenAI» إطلاق ميزتين أمنيتين جديدتين، لتعزيز حماية منصة «شات جي بي تي - ChatGPT» في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة؛ إثر رصد محاولات متزايدة لاستغلال نماذج «اللغة الكبيرة» في عمليات احتيال واستخراج بيانات غير مصرح بها.

وتشمل التحديثات ميزة «وضع القفل - Lockdown Mode»، المخصصة لمن يحتاجون حماية فائقة للبيانات كالمسؤولين التنفيذيين، وتعمل على تقييد تفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الخارجية لمنع أي تسريب للمعلومات.

أما الميزة الثانية فتتمثل في إطلاق ملصقات «الخطر المرتفع - Elevated Risk» داخل منصتي «شات جي بي تي» و«كودكس - Codex»، لتنبيه المستخدمين بشفافية حول الأدوات البرمجية، التي قد تكون عرضة للهجمات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الشركة الشاملة، لتحصين أنظمتها ضد الثغرات الأمنية الرقمية الآخذة في التزايد.

