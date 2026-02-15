إعفاء جمركي كامل على واردات الصين من 53 دولة أفريقية

أعلنت الصين، أمس السبت، أنها ستطبق ابتداء من بداية شهر مايو المقبل نظام إعفاء جمركي كامل يشمل المنتجات كافة، الواردة من 53 بلدا إفريقيا تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وجاء في رسالة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، موجهة إلى الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، جواو لورينزو، وإلى رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، بمناسبة انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للمنظمة، أن الصين ستنفذ اعتبارا من الأول من مايو 2026، وبشكل كامل، إجراء الإعفاء من الرسوم الجمركية تجاه 53 بلدا إفريقيا تقيم معها علاقات دبلوماسية".

وقال "شي" إن بلاده تعتزم بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية، تسريع توقيع اتفاق اقتصادي مهيكل، وتسهيل دخول الصادرات الإفريقية إلى السوق الصينية، لا سيما من خلال تحسين "القناة الخضراء" وآليات أخرى لتبسيط مساطر الاستيراد وتسريعها.

ونوه الرئيس الصيني في الرسالة بالتقدم الذي أحرزته إفريقيا في مجال الاندماج الإقليمي، مجددا تأكيد إرادة بلاده في تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات التجارية وعودة النزعات الحمائية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع إعادة التوازن التدريجي للمبادلات التجارية، التي لا تزال تميل هيكليا لصالح الصين، من خلال تحفيز الصادرات الإفريقية، خاصة ذات القيمة المضافة الأعلى، نحو السوق الصينية.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا 348.05 مليار دولار سنة 2025، بارتفاع نسبته 17.7% على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات الصينية زيادة بنسبة 25.8% لتصل إلى 225.03 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات القادمة من إفريقيا بنسبة 5.4% لتبلغ 123.02 مليار دولار.