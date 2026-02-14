0.3 % نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير

أكدت القراءة الثانية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% خلال الربع الأخير من 2025، ليحافظ على وتيرة النمو ذاتها المسجلة في الربع السابق، ما مكّن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمنطقة من تحقيق نمو 1.5% خلال 2025، متسارعاً من 0.9% المسجلة في 2024. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين بمنطقة اليورو 0.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، متجاوزاً التوقعات.

وسجلت منطقة اليورو فائضاً تراكمياً 164.6 مليار يورو (195.2 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة بـ 168.9 مليار يورو في عام 2024، مع ارتفاع الصادرات 2.4% إلى 2.93 تريليون يورو، ونمو الواردات 2.7% عند 2.77 تريليون يورو. وحققت منطقة اليورو فائضاً في تجارتها السلعية مع بقية العالم بقيمة 12.6 مليار يورو خلال ديسمبر.