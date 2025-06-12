ترامب يصف باول بـ «الأحمق» ويطالبه بخفض الفائدة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ووصفه بـ «الأحمق»، في الوقت الذي دعاه فيه مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الوقت نفسه: إنه لن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، مضيفاً أنه قد يضطر إلى فرض شيء ما في إطار ضغوطه من أجل خفض أسعار الفائدة. وأشار ترامب أيضاً إلى أسعار النفط، قائلاً: إنه لا يحبّذ ارتفاعها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية، واصفاً أحدث بيانات عن التضخم بأنها «رائعة».

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جداً».

من جانب آخر، يعتزم الرئيس دونالد ترامب إبلاغ شركائه التجاريين بنسب الرسوم الجمركية الأحادية الجانب خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي في يوليو لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول. وقال ترامب للصحافيين: سنبعث برسائل خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين تقريباً إلى الدول لإبلاغها بمضمون القرار.

وفرض ترامب في أبريل رسوماً جمركية بنسبة 10 % على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وكشف النقاب عن معدلات رسوم فردية أعلى على عشرات الاقتصادات، بينها الهند والاتحاد الأوروبي، علماً بأنه سارع إلى تعليق قراره. ومن المقرر أن ينتهي قرار التعليق في 9 يوليو، فيما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وشركاء تجاريين. وحتى الآن لم تعلن واشنطن سوى عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، إلى جانب تخفيف موقت للرسوم الجمركية مع الصين.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعاً بين أكبر اقتصادين في العالم، واتهمت واشنطن بكين مؤخراً بالتباطؤ في إصدار الموافقات على تصدير المعادن النادرة. وتسببت الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب باضطراب الأسواق المالية وعرقلة سلاسل التوريد، وأثرت سلباً على ثقة المستهلكين. وبينما تواجه العديد من قرارات رفع الرسوم طعوناً أمام القضاء، رفض وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك المخاوف من أن هذه الرسوم قد تدفع الدول إلى إبطاء المفاوضات.