«دبي المالي العالمي» يعلن بيع مشروع «ذا ريزيدنسز» بالكامل

أكد مركز دبي المالي العالمي أن «ذا ريزيدنسز»، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى من مشروع «زعبيل ديستركت» – مركز دبي المالي العالمي، قد تم بيعه بالكامل بعد إطلاقه رسمياً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعكس الإقبال الاستثنائي اهتماماً كبيراً بهذا العنوان السكني المصمم لتوفير تجربة معيشة مميزة تجمع بين الوصول الهادئ والإطلالات البانورامية، إلى جانب وجود شبكة مترابطة وسلسة للمشاة في واحدة من أبرز الوجهات المرتقبة في دبي. فقد جذب هذا المشروع المشترين لأنه يوفر فرصة العيش داخل «زعبيل ديستركت» – مركز دبي المالي العالمي الذي لم يتم تصميمه ليشكل توسعة لمركز دبي المالي العالمي والمدينة فحسب، وإنما ليغدو وجهة متكاملة تركز على الثقافة والرفاهية وجودة الحياة.

الهدوء والاتصال

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يعكس التفاعل الاستثنائي مع إطلاق مشروع "ذا ريزيدنسز" نمط الحياة الحضرية التي يسعى إليها الناس اليوم، حيث يجدون فيه وجهة تجمع بين الهدوء والاتصال معاً، مع مساكن رحبة، وإطلالات بانورامية، ووصول سهل إلى كل ما سيوفره "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي. ولاقى المشروع إقبالاً كبيراً من المشترين ليكونوا السباقين في اغتنام فرصة العيش في هكذا وجهة تجمع بين التصاميم الفريدة والرفاهية الاستثنائية والقرب من المدينة. ونحن سعداء جداً بهذا الإقبال».

وباعتباره أول مشروع سكني ضمن «زعبيل ديستركت»، يوفر «ذا ريزيدنسز» فرصة استثنائية للسكن في وجهة تقع في قلب دبي. إذ يتمتع المشروع بموقع حيوي ضمن المرحلة الأولى من التوسعة، محاطاً بمجموعة من أبرز المقاصد في الديستركت، من بينها «آرت بافيليون» وإسطبلات زعبيل التي تم تجديدها. كما يقع على مقربة منه أكبر مركز ابتكار في العالم «إنوفيشن هب»، بالإضافة إلى مجمع للذكاء الاصطناعي.

ستقوم شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» بتطوير مساكن «ذا ريزيدنسز» والإشراف عليها، والذي يتكون من برجين سكنيين يضمان 463 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق «دوبلكس» و«بنتهاوس دوبلكس». وتم إعداد التصاميم الداخلية للوحدات بما يتوافق مع متطلبات نمط الحياة الحضرية المعاصرة، مع التركيز على المساحات الواسعة، إذ تبدأ المساحات من نحو 846 قدماً مربعاً للشقق ذات غرفة النوم الواحدة، وتصل إلى نحو 4.489 قدماً مربعاً لدوبلكسات فاخرة من أربع غرف نوم ضمن مجموعة «البنتهاوس كوليكشن». كما تتمتع بعض الوحدات السكنية بإطلالات مختارة باتجاه برج خليفة.

وحظي مشروع «ذا ريزيدنسز» باهتمام كبير قبيل إطلاقه رسمياً، حيث حضر العروض الأولى التي أقيمت على مدار يومين في صالة المبيعات «Sales Gallery» في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 3000 وسيط عقاري، ما يعكس مستوى الترقب الاستثنائي لفرصة العيش في أول مشروع تملك سكني في «زعبيل ديستركت» - مركز دبي المالي العالمي.

ويمثل «زعبيل ديستركت» – مركز دبي المالي العالمي الفصل التالي في تطور مركز دبي المالي العالمي كمكان للعيش والعمل، فقد تم تصميمه ليشكل وجهة متعددة الاستخدامات، توفر مكاناً هادئاً للمشاة، وتجمع بين المعيشة والثقافة والابتكار ووسائل الراحة اليومية، ضمن بيئة حضرية تم التخطيط لها بعناية فائقة. ويعكس هذا التفاعل الاستثنائي مع إطلاق «ذا ريزيدنسز» حجم الثقة المسبقة في «زعبيل ديستركت» كعنوان مستقبلي مميز يركز على جودة الحياة والقرب من المدينة والجاذبية التي تدوم طويلاً.