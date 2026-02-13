انخفاض مبيعات الهواتف المحمولة في الصين

تراجعت مبيعات الجوالات في الصين بنحو 23% على أساس سنوي، لكن بفضل الإقبال القوي والمستمر على سلسلة «آيفون 17»، برزت شركة «آبل» لتكون العلامة التجارية الوحيدة التي حققت نمواً على أساس سنوي، حيث وصلت حصتها السوقية إلى أعلى مستوى لشهر يناير خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب تقرير شركة «كاونتر بوينت ريسيرش» الصادر أمس، يعزى هذا الانكماش إلى المقارنة مع قاعدة مرتفعة جداً في العام الماضي. وحافظت «هواوي» على صدارة السوق الصينية بحصة 19%، على الرغم من انخفاض مبيعاتها، ودعمَ أداء الشركة طراز «ميت 80» الذي تصدر قائمة مبيعاتها، مستفيدة من تعزيز برامج استبدال الأجهزة.