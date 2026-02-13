«بتكوين» تكافح فوق 67 ألف دولار

تكافح العملات المشفرة لاستعادة بعض خسائرها، لتواصل عملة بتكوين التداول فوق مستوى 67 ألف دولار، وسط معاناة السوق من موجة بيعية، وتذبذب حاد في السيولة.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.14% لتصل إلى 67.504 ألف دولار، وزادت الإيثريوم بحوالي 1.81% عند 1982.4 دولاراً، بينما صعدت سولانا بأكثر من 2.79% إلى 81.68 دولاراً.

في غضون ذلك تعتزم شركة «ستراتيجي» (Strategy)، التي تتبنى استراتيجية تجميع بتكوين، إصدار المزيد من الأسهم الممتازة الدائمة، في خطوة تهدف لتبديد مخاوف المستثمرين القلقين من تقلبات أسهمها، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي فونغ لي، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ».

وجمعت الشركة نحو 370 مليون دولار من خلال بيع أسهم عادية، مقابل 7 ملايين دولار فقط من الأسهم الممتازة الدائمة، لتمويل مشترياتها من بتكوين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتمتلك الشركة محفظة تضم أكثر من 714 ألف وحدة بتكوين، تقدر قيمتها بنحو 48 مليار دولار، غير أن أسهمها التي طرحت لتمويل عمليات الاستحواذ المتواصلة على العملة المشفرة لا تزال تعاني من تذبذبات حادة. وتمنح الأسهم الممتازة، التي تطلق عليها «ستراتيجي» اسم «سترتش» (Stretch)، المستثمرين توزيعات أرباح متغيرة محددة حالياً بنسبة 11.25%.

يخضع معدل العائد لإعادة تقييم شهرية، لضمان تداول الأسهم عند مستويات قريبة من قيمتها الاسمية البالغة 100 دولار. ولا تزال سوق العملات المشفرة تعاني من الهشاشة، منذ أن أدت موجة من عمليات التصفية في أكتوبر إلى تآكل ثقة المستثمرين.

وهبطت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 67 ألف دولار يوم الأربعاء، لتفقد نحو 50% من قيمتها مقارنة بذروتها المسجلة في أكتوبر عند 125,260 دولاراً. ألقى هذا التراجع بظلاله على نتائج أعمال «ستراتيجي»، إذ تكبدت صافي خسارة بلغ 12.4 مليار دولار خلال الربع الأخير.

واكبت الأسهم العادية لشركة «ستراتيجي» موجة الهبوط في سعر بتكوين، عاكسة التراجع ذاته. وانخفض سهم الشركة 5% يوم الأربعاء، وتراجع السهم 17% منذ بداية العام، وهبط 73% منذ بلوغه مستوى قياسياً في نوفمبر 2024.