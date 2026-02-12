وكالة الطاقة: تباطؤ ارتفاع وتيرة الطلب على النفط 2026

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن ​الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أبطأ من المتوقع هذا العام، وحذرت من أن ‌السوق العالمية لا ​تزال تواجه فائضاً كبيراً على الرغم من حالات انقطاع قلصت الإمدادات في يناير.

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.73 ملايين برميل يومياً في عام 2026، دون تغير كبير عن توقعات الشهر الماضي. وسيشكل فائضاً بهذا الحجم حوالي 4 % من الطلب العالمي، وهو أكبر من التوقعات الأخرى.

وجرى تداول خام برنت ⁠القياسي العالمي دون 70 دولاراً للبرميل اليوم الخميس، متراجعاً قليلاً بعد صدور التقرير.

ولا تزال أسعار النفط مرتفعة بنحو 14 % منذ بداية العام بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتقلص المعروض بسبب حالات انقطاع للإمدادات في عدد من الدول المنتجة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم ‌المشورة للدول الصناعية، في التقرير «أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية والعواصف الثلجية ودرجات الحرارة المتطرفة في أمريكا الشمالية وانقطاعات الإمدادات من كازاخستان إلى انعكاس اتجاه السوق نحو الارتفاع».

وذكرت الوكالة أن الطلب العالمي ‌على النفط سيرتفع بمقدار 850 ألف برميل يومياً هذا العام، بانخفاض 80 ‌ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي وأقل بكثير من توقعات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (‌أوبك) أمس الأربعاء. وقالت الوكالة إن «الضبابية ‌الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط» تؤثر على الاستهلاك.

وارتفع المعروض بوتيرة أسرع من الطلب، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن تحالف «أوبك+»، الذي يضم ​أوبك بالإضافة إلى روسيا ‌وحلفاء آخرين، بدأ في زيادة الإنتاج ​في أبريل 2025 بعد سنوات من ⁠التخفيضات. كما زادت دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وجيانا والبرازيل، من إنتاجها.

ولكن تحالف أوبك+ أوقف زيادة إنتاجه في الربع الأول من عام 2026. وسيجتمع 8 من أعضاء التحالف في الأول من مارس، ​ومن المتوقع أن يقرروا ⁠ما إذا كانوا سيستأنفون الزيادات ⁠في أبريل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض العالمي من النفط انخفض بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في يناير إلى 106.6 ملايين برميل يومياً ⁠بعد حالات انقطاع الإمدادات في كازاخستان وأماكن أخرى.

ومع تراجع الإمدادات في بداية العام، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2026 إلى 2.4 مليون برميل يومياً من 2.5 مليون برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تحالف أوبك+ ضخ 43.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يناير، بانخفاض بلغ 160 ألف برميل يوميا ‌عن ديسمبر. ويظل هذا الرقم أعلى بكثير من تقدير التقرير للطلب على خام «أوبك+» بالإضافة إلى السحب من المخزونات، ​الذي قدره بنحو 39.7 مليون برميل يومياً في الربع الأول و39.6 مليون برميل يومياً في الربع الثاني.

ولكن حسابات رويترز تظهر أن البيانات التي نشرتها أوبك أمس الأربعاء أشارت إلى فائض أقل بكثير في الربع الثاني وعجز في المعروض في عام 2026 بشكل عام إذا ظل إنتاج «أوبك+» عند ​مستويات يناير.