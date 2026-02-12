اليوان الصيني يحلق إلى أعلى مستوى في 33 شهراً

ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار خلال تداولات الخميس، مسجلاً أقوى مستوياته في 33 شهراً، باختراقه مستوى 6.90 يوان، مدعوماً بطلب مؤسسي كثيف قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتتجه العملة الصينية لإنهاء الأسبوع على ارتفاع للمرة الثانية عشرة على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر عام 2012، حيث أغلق اليوان في السوق المحلية عند 6.9016 للدولار، وهو المستوى الأقوى منذ أبريل 2023، في حين عزز اليوان في الأسواق الخارجية مكاسبه عند 6.8987 للدولار.

ورجح معهد تابع لـ«المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية» استمرار قوة اليوان ليصل إلى مستوى 6.7 للدولار خلال العام الجاري، مدفوعاً بتوقعات ضعف العملة الأمريكية والسياسات التحفيزية المرتقبة من بكين، بحسب «رويترز».

ويرى الخبراء أن البنك المركزي الصيني يبدي مرونة أكبر تجاه ارتفاع قيمة العملة حالياً، معتبرين أن الأثر السلبي للصعود على الصادرات لا يزال محدوداً في ظل مرونة قطاع التصنيع الصيني.