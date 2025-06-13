1.7 مليون دولار غرامة على شركة التدقيق المالي «KPMG» في بريطانيا

فرضت هيئة الرقابة المالية البريطانية غرامة قدرها 1.25 مليون جنيه إسترليني (1.7 مليون دولار) على شركة التدقيق المالي KPMG، بسبب انتهاكات تتعلق بمراجعة حسابات شركة Carr’s Group المتخصصة في الصناعات التحويلية. وأشارت الهيئة إلى أن KPMG وشريك التدقيق نيك بلامب لم يلتزما بمتطلبات الاستقلالية المهنية المفروضة في مثل هذه المهام.

ورغم أن جودة العمل لم تكن محل انتقاد مباشر، اعتبرت الهيئة أن المخالفات المرتكبة «خطيرة»، وفقاً لـ«فوربس» نقلاً عن بيان صادر عن الهيئة. ووصف نائب المستشار التنفيذي للهيئة، جيمي سيمينغتون، المخالفات بأنها «أساسية وجوهرية»، مؤكداً أن KPMG وبلامب فشلا في التحقق من انتهاك واضح لمعايير تهدف إلى ضمان استقلال المدققين.

وأشار إلى أن «الاستقلالية ليست إجراء شكلياً، بل عنصر محوري لضمان الثقة في مهنية وموضوعية تقارير التدقيق».

وتأتي الغرامة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على شركات التدقيق في المملكة المتحدة، حيث فرضت هيئة الرقابة المالية في مارس الماضي غرامة بنحو 4.5 ملايين جنيه إسترليني (6.1 ملايين دولار) على شركة PwC، على خلفية إخفاقات جسيمة في مراجعة حسابات بنك Wyelands للعام المالي 2019.

كما وجهت الهيئة تحذيرات إلى عدد من الشركات، بينها BDO وMazars، بضرورة تحسين جودة التدقيق، تحت طائلة حظرها من مراجعة حسابات الشركات المدرجة في البورصة.