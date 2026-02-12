«كابيتالاند إنفستمنت» تفتتح مقرها في مركز دبي المالي العالمي

رحب مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بانضمام شركة «كابيتالاند إنفستمنت»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول العقارية، تزامناً مع توسعها في منطقة الخليج العربي، من خلال افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

وتتخذ شركة «كابيتالاند إنفستمنت» من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، وهي مدرجة في بورصتها، وتعمل في أكثر من 270 مدينة ضمن 45 دولة حول العالم.

ويعكس افتتاح المكتب الجديد في دبي استراتيجية الشركة الهادفة إلى خدمة شركائها من المؤسسات الاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق عالية النمو، التي تتمتع بإمكانات طويلة الأمد، كما يعزز هذا التوسع حضور الشركة الإقليمي الممتد لما يقارب عقدين من الزمن عبر ذراعها المتخصصة في قطاع الضيافة، «ذا أسكوت ليمتد».

وقال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا الترحيب بشركة «كابيتالاند إنفستمنت» مع افتتاح مكتبها في دبي لخدمة شركائها من المؤسسات في الإمارات، ومنطقة الخليج العربي على نطاق أوسع، وبفضل حضورها العالمي وقدراتها العميقة عبر مختلف فئات الأصول العقارية تتمتع الشركة بمكانة قوية، للاستفادة من منصة مركز دبي المالي العالمي، خلال توسعها في سوق الاستثمار والعقارات سريعة النمو في المنطقة».

الحوكمة القوية

قال جون وو، الرئيس التنفيذي الأول لشركة كابيتالاند المحدودة - فرع مركز دبي المالي العالمي المحدودة: «يمثل وجود «كابيتالاند إنفستمنت» في مركز دبي المالي العالمي خطوة استراتيجية في مسار توسعنا في منطقة الخليج العربي، ويعزز شبكتنا العالمية من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المعتمدين. ويتماشى الإطار التنظيمي المتين والحوكمة القوية، التي يوفرها المركز مع التزامنا ببناء شراكات موثوقة وطويلة الأمد، ونتطلع إلى الاستفادة من قدراتنا الاستثمارية والتشغيلية المتكاملة لربط المستثمرين بأصول عقارية عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

ويوفر مكتب «كابيتالاند إنفستمنت» الجديد في مركز دبي المالي العالمي خدمات الاستشارات الاستثمارية لعملائها في دولة الإمارات، بالاستفادة من خبرتها العالمية الواسعة عبر فئات متعددة من الأصول، تشمل القطاعين اللوجستي والصناعي، وقطاع الضيافة والمعيشة، والمكاتب، ومراكز البيانات، ويعكس هذا التوسع التزام الشركة المستمر بتحقيق عوائد عالية الجودة ونمو مستدام لشركائها من المستثمرين.