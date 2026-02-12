النفط يصعد وسط التوتر بين أمريكا وإيران





ارتفعت أسعار النفط قليلا صباح اليوم الخميس وسط ​قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

بحلول الساعة ‌0126 بتوقيت ​جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.49 بالمئة لتصل إلى 69.74 دولاراً للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 65 دولاراً.

وارتفع الخامان عند التسوية في الجلسة الماضية.

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 0.⁠87 بالمئة وارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.05 بالمئة إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ‌محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إنهما لم يتوصلا إلى قرار "محدد" حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران ، لكنه أكد على ‌أن المفاوضات مع طهران ستستمر.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه ‌يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم ‌التوصل إلى اتفاق مع ‌إيران، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات.

وعقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي ​في عمان. ولم ‌يعلن بعد موعد ​ومكان الجولة التالية من المحادثات.

وقال توني سيكامور ⁠المحلل لدى آي.جي إنه لا بد من حدوث مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليتجاوز سعر النفط مستوى 65-66 دولارا، في حين ​أن انحسار ⁠التوتر سيدفع المستثمرين ⁠إلى جني الأرباح ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسطي ما بين 60-61 دولارا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع ⁠على غير المتوقع في يناير، وإن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 بالمئة مما يشير إلى متانة الاقتصاد.

وقال مينجيو جاو كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في تشاينا فيوتشرز "إن متانة الاقتصاد الأمريكي تدعم أيضا توقعات الطلب على النفط".

وحد الارتفاع الكبير في ‌مخزونات الخام الأمريكية من مكاسب النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات زادت 8.​5 ملايين برميل إلى 428.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 793 ألف برميل.

ويرجح جاو أن تواصل أسعار النفط الارتفاع مدعومة بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتشديد العقوبات ​على النفط الروسي وتوقعات بانخفاض ‌الصادرات.