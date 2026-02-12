قوة سوق العمل ترفع «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، في بورصة «وول ستريت»، بعدما أظهرت بيانات مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، ما أعطى إشارات إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً.

وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» 0.5% أو 249 نقطة إلى 50435 نقطة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.6% إلى 6982 نقطة، وصعد ناسداك 0.62% إلى 23246 نقطة.

وانخفض سهم موديرنا 11.3% إلى 37.25 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت مراجعة طلبها للحصول على موافقة على لقاح تجريبي للإنفلونزا.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأعلى من المتوقع خلال يناير، في دلالة على انتعاش سوق العمل مع مطلع العام الجاري، في ظل توقعات بأن تُسهم التخفيضات الضريبية في تعزيز التوظيف هذا العام، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، كما خفض المكتب بيانات ديسمبر بمقدار ألفي وظيفة من 50 ألفاً مقدرة سابقاً.