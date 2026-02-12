«بايت دانس» تعمل على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي

تعمل شركة «بايت دانس» الصينية على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي، وتجري حالياً محادثات مع شركة سامسونغ للإلكترونيات لتصنيعها، وفقاً لما أفاد به شخصان مطلعان على الأمر لرويترز، في خطوة تهدف بها الشركة الأم لتطبيق تيك توك إلى تأمين إمدادات المعالجات المتقدمة.

وأشار المصدران إلى أن بايت دانس تهدف إلى الحصول على عينات من الشريحة بحلول نهاية مارس.

وتخطط الشركة لإنتاج ما لا يقل عن 100 ألف وحدة من الشريحة المصممة لمهام الاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام، وفق أحد المصادر، فيما أضاف مصدر آخر أن الشركة تسعى تدريجياً لزيادة الإنتاج ليصل إلى 350 ألف وحدة.

وأشار أحد المصادر إلى أن المفاوضات مع سامسونغ تشمل الحصول على إمدادات من شرائح الذاكرة، التي تعاني من نقص استثنائي وسط عمليات تطوير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، ما يجعل هذه الصفقة جذابة بشكل خاص.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة لشركة بايت دانس، التي سعت منذ فترة طويلة لتطوير شرائح لدعم مهامها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعود جهود الشركة في مجال تطوير الشرائح إلى عام 2022 على الأقل، حين بدأت بتوظيف موظفين متخصصين في هذا المجال بشكل جدي.