مصادرة أوراق وعملات مزوّرة بـ 1.2 مليار يورو

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول» أن سلطات إنفاذ القانون في 18 دولة صادرت ما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار يورو من الأوراق النقدية والعملات المعدنية المزوّرة قبل دخولها التداول، خلال عملية «ديكوي 3» التي نسقتها وكالة إنفاذ القانون وقادتها النمسا والبرتغال وإسبانيا واستهدفت شبكات إجرامية توزع العملات المقلدة عبر الخدمات البريدية.

وكشف بيان وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أن السلطات الرومانية اعترضت وحدها أكثر من 4.8 ملايين ورقة يورو معدلة التصميم، وفككت مستودعاً ضم 223 ألف ورقة مزورة.

فيما أسفرت 3 ضبطيات منفصلة في البرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن كشف أكثر من 220 ألف قطعة نقدية مزورة باليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي.

منوهاً إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر 2025 تم ضبط 379 طرداً بريدياً يحتوي على عملات مزورة، ما أطلق 70 تحقيقاً جديداً بشأن الشبكات الإجرامية المتورطة.

وبلغ إجمالي المضبوطات 7 ملايين قطعة مزورة، بينها 4.8 ملايين من أوراق وعملات اليورو و2.3 مليون من فئات الدولار و23 ألفاً و302 قطعة من الجنيه الإسترليني و4 آلاف و800 من الفرنك السويسري.

وقد شاركت في العملية سلطات من النمسا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.