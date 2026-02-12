مطالبة بسوق مالية أوروبية موحدة لمواجهة أمريكا والصين

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تبسيط القواعد المنظمة لعمل الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تدشين سوق أوروبية موحدة سيسهم في تعزيز جاذبية أوروبا في مواجهة الولايات المتحدة والصين.

وقالت فون دير لاين، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن الولايات المتحدة تستفيد من نظام مالي موحد، وعدد قليل من المراكز المالية، بينما يضم الاتحاد الأوروبي 27 نظاماً مالياً مختلفاً، لكل منها جهة رقابية مستقلة، ما يعكس حالة من التشتت التنظيمي.

وأضافت أن السوق الأوروبية تضم أكثر من 300 منصة تداول، واصفة هذا الواقع بأنه تجزئة مفرطة لسوق المال، مشددة على ضرورة تدشين سوق مالية موحدة وعميقة وأكثر سيولة، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وكشفت فون دير لاين أنها ستقترح على قادة الاتحاد خلال قمة مارس اعتماد خريطة طريق مشتركة لتطوير السوق الموحدة حتى عام 2028، تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للخطوات المطلوبة لتعميق التكامل الاقتصادي. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزامنة، تشمل تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة.

إضافة إلى قيود صينية على صادرات معادن حيوية يحتاجها التكتل بشدة لدعم صناعات هامة.. كما تتزايد الحاجة إلى موارد مالية أكبر لتمويل خطط إزالة الكربون والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة روسيا.