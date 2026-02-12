الدولار تحت الضغط.. والين يرتفع

حافظ الين على مكاسبه القوية، ​أمس، مدعوماً بارتفاع سوق الأسهم اليابانية، والرهان على أن فوز ​رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات يضعها في موقف قوي فيما يخص السياسات المالية.

وتذبذب الدولار، بعد أن أشارت سلسلة من البيانات الصادرة خلال ⁠الليل إلى تباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم.

وصعد الين 0.1 % إلى 154.22 للدولار، مستفيداً من ارتفاعه بنسبة 1 % في الجلسة السابقة التي شهدت أيضا صعوده مقابل عملات أخرى، وتراجع حجم التداولات في آسيا مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة.

وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الأبحاث الكلية لآسيا ‌في ميزوهو: «مثل هذا الفوز الساحق يمنح نظام ‌تاكايتشي سيطرة أفضل على الجوانب السلبية للسندات الحكومية اليابانية ‌والين».

وأضاف: «يمكنها أن تنتهج سياسة مالية أكثر تماسكاً، لديها بالتأكيد خطة منطقية من الناحية العددية، لذا ​لا ينبغي أن يكون هناك شك ​حول ذلك. ما كانت تحتاجه ⁠هو رأس المال السياسي لتنفيذها، دون الحاجة إلى تقديم تنازلات متعددة للعديد من الأطراف التي تريد المزيد من التحفيز».

وارتفع الين ​والسندات ⁠الحكومية اليابانية في ⁠أعقاب فوز تاكايتشي الساحق، كما اتجه المستثمرون إلى الأسهم اليابانية توقعاً لوصول التحفيز إلى المستهلكين والشركات اليابانية.

وتؤدي التدفقات الأجنبية إلى ⁠الأسهم اليابانية إلى زيادة الطلب على الين، وكانت بيانات الوظائف الأمريكية هي محور اهتمام المستثمرين، الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظل ‌معدلات البطالة ثابتة عند 4.4 %. وقبل صدور البيانات، ارتفع اليورو بنسبة 0.​04 % إلى 1.1899 دولار، بينما صعد الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.3646 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بنسبة 0.12 % إلى 96.80 نقطة. أما العملة الأخرى التي شهدت تحركاً ملحوظاً فكانت الدولار الأسترالي الذي تجاوز حاجز 0.71 دولار أمريكي لأول مرة منذ فبراير 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.48 % عند 0.7108 دولار أمريكي.