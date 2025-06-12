ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين بأقل من المتوقع في مايو





ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في مايو بضغط من انخفاض تكاليف خدمات مثل أسعار تذاكر الطيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه المعدل 0.2 بالمئة في أبريل.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة بعد تقارير عن هبوطه 0.5 بالمئة في أبريل .

وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة في أبريل نيسان.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين هامشيا في مايو، إذ كبحها انخفاض أسعار البنزين وتذاكر الطيران وسط تراجع الطلب. لكن اقتصاديين يتوقعون أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام مع ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية على البضائع.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 و4.50 بالمئة يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن يستأنف البنك المركزي الأمريكي تيسير السياسة النقدية في سبتمبر.