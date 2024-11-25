تراجع مفاجئ .. بتكوين تفشل في مواصلة الارتفاع التاريخي

تراجعت عملة "بتكوين" المشفرة، بعد سلسلة ارتفاعات أوصلت الأسعار إلى قرب مستوى 100 ألف دولار التاريخي، وسط تحذيرات من أن تفاؤل المستثمرين بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب المرتبطة بالعملات المشفرة، أصبح مبالغاً فيه.

هبطت العملة المشفرة إلى 95776 دولاراً يوم أمس الأحد، بعد أن احتاجت الجمعة إلى 300 دولار فقط للوصول إلى عتبة الأرقام الستة.

واجهت العملة المشفرة صعوبة في الحصول على قوة جذب بالقرب من 97000 دولار في وقت مبكر من التداولات في آسيا اليوم الإثنين، ما أسفر عن نبرة متشائمة في سوق العملات المشفرة الأوسع.

قال مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة "ميلر تاباك + كو" (Miller Tabak + Co) إن "المستثمرين يشعرون بالقلق من أن العملة المشفرة ستضطر إلى أخذ قسط من الراحة الآن، بعد أن اقتربت من مستوى 100 ألف دولار". ولفت أيضاً إلى أن "التفاؤل المحيط بعملة بتكوين أصبح شديداً".

تنظر وول ستريت والقطاع بشكل عام، إلى إدارة ترامب المقبلة على أنها ريح مواتية للعملات المشفرة. ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق الأصول الرقمية بنحو تريليون دولار منذ فوز الجمهوريين في 5 نوفمبر.

وعد ترامب بلوائح أكثر ودية، وتعهد بإنشاء مخزون وطني من "بتكوين" في إطار ما بات يعرف باسم "تجارة ترامب"، على الرغم من وجود العديد من علامات الاستفهام بشأن الجدول الزمني للتنفيذ، وجدوى إنشاء احتياطي "بتكوين".

قال ديفيد لاوانت، رئيس الأبحاث في شركة "فالكون إكس" (FalconX) لتداول الأصول المشفرة: "أرى ميلاً متزايداً إلى ناحية البيع مع اقترابنا من علامة 100000 دولار".

وأضاف: "يشير هذا إلى أننا قد نشهد ثباتاً حول هذا المستوى في الأمد القريب، قبل حدوث اختراق مستدام فوقه".