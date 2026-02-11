النفط يصعد وسط استمرار التوتر بين أمريكا وإيران وتحسن الطلب الهندي

ارتفع النفط اليوم ​الأربعاء مدعوما بزيادة المخاطر في ظل استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الهشة، في ‌حين منحت ​مؤشرات بتراجع الفائض وسط تحسن الطلب من الهند دفعة إضافية للأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، بما يعادل 0.80 بالمئة لتسجل 69.35 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت جرينتش. كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو 0.89 بالمئة، مسجلا ⁠64.53 دولاراً.

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن في تقرير "يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر مضيق هرمز وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديدات برسوم ‌جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأمريكي الإقليمي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء إن المحادثات مع الولايات المتحدة سمحت لطهران بتقييم جدية واشنطن وأظهرت ‌توافقا كافيا لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وعقد دبلوماسيون من إيران والولايات ‌المتحدة محادثات في عمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعد أن ‌نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسطولا ‌بالمنطقة، مما أثار مخاوف من شن عمل عسكري جديد.

وقال محللون في إيه.إن.زد إنه بعد تراجع ​الأسعار عقب تصريح وزير ‌خارجية عمان بأن المناقشات ​المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية مع كبار المسؤولين ⁠الأمنيين الإيرانيين كانت مثمرة، تبددت الآمال في التوصل إلى حل سلمي في وقت لاحق بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية ​إلى الشرق الأوسط إذا ⁠فشلت المحادثات.

وقال ترامب ⁠أمس الثلاثاء إنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات بهدف تجنب صراع جديد.

وساهمت ⁠مؤشرات عن تراجع الفائض في دعم أسعار الخام بعدما استوعبت الأسواق بعض الكميات الفائضة المسجلة في الربع الأخير من عام 2025.

وقال محلل السوق في شركة فورتيكسا، خافيير تانج "مع عودة النفط الخام المتوفر في المياه إلى مستوياته الطبيعية وارتفاع الطلب عليه في الهند، من المرجح أن تظل أسعار ‌النفط مدعومة على المدى القريب".

ويترقب المتعاملون بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدرها إدارة ​معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقدّر محللون في استطلاع لرويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، بينما انخفضت نواتج التقطير ومخزونات البنزين بنحو 1.3 مليون ​برميل و400 ألف برميل ‌على التوالي.