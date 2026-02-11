العملات المشفرة تواصل تراجعها

واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها، خلال تعاملات أمس، في ظل موجة البيع الحادة التي تشهدها السوق، والتي تدفع إيثريوم نحو مستوى ألفي دولار.

وتراجعت بتكوين بنسبة 3.05% عند 68.562 ألف دولار، لتعد منخفضة 44% تقريباً من أعلى مستوياتها على الإطلاق، الذي تجاوز 126 ألف دولار المسجل في أكتوبر 2025.

كما هبطت إيثريوم بنسبة 5.8%، لتتداول عند 2002.66 دولار، وانخفضت الريبل بحوالي 0.81% لتصل إلى 1.4393 دولار، والدوج كوين 3.63% لتسجل 0.092 دولار.

في غضون ذلك سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على الخطأ التشغيلي الجسيم، الذي وقع في منصة بيثامب، ثاني أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بعدما أدى إلى إيداع نحو 620 ألف عملة بتكوين بالخطأ في حسابات عملاء، في واقعة كشفت هشاشة الضوابط التشغيلية والرقابية داخل منصات التداول الرقمية.

ووفقاً للمنصة نجحت في تصحيح الأغلبية العظمى من الإيداعات الخطأ عبر القيود المحاسبية الداخلية، إلا أن ما يعادل 13 مليار وون كوري (نحو 9 ملايين دولار) لا يزال غير مسترد، بعدما سارع بعض العملاء إلى بيع العملات أو سحبها قبل اكتشاف الخطأ، ما تسبب في ضغوط سعرية مؤقتة داخل المنصة.

وتعود الواقعة إلى 6 فبراير الجاري، حين أدخلت قيمة الجوائز الترويجية بوحدة «البتكوين» بدلا من «الوون الكوري»، خلال فعالية تسويقية محدودة النطاق؛ وبدلاً من توزيع جوائز إجمالية بقيمة 620 ألف وون جرى ضخ عملات رقمية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 42 مليار دولار، أي ما يفوق بكثير الأصول الفعلية، التي تمتلكها المنصة من بتكوين.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إن موجة التفاؤل الأولية التي دعمت أسواق العملات المشفرة عقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب قد بدأت تتلاشى.

وأشار والر إلى أن التقلبات الحادة تعد سمة مألوفة في أسواق الكريبتو، لافتاً إلى أن التقلبات الأخيرة قد تكون ناجمة عن حالة عدم اليقين التنظيمي، إضافة إلى تحركات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الكبرى.