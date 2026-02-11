الدولار يتراجع.. والين يواصل مكاسبه

واصل الدولار، أمس، تراجعه من الجلسة السابقة ⁠مقابل الين، في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات، بينما لم يطرأ عليه تغيّر يذكر ‌مقابل العملات الأوروبية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، اليوم الأربعاء.

وأنهت العملة اليابانية، الاثنين، سلسلة خسائر استمرت ستة أيام بعد انخفاضها مقتربة من 160 مقابل الدولار، ما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم الين.

وارتفع الين 0.23% إلى 155.52 مقابل الدولار بعدما قفز 0.85%، وارتفع 0.32% إلى 185.18 مقابل اليورو بعد أن ظل دون تغيير ⁠تقريباً.

وسيتركز اهتمام المستثمرين على تقارير شهرية عن التوظيف وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي تم تأجيلها ⁠قليلاً، بسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر ثلاثة أيام مؤخراً.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، دون تغيير تقريباً عند 96.90، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 96.789.

وهونت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين ​لاجارد، من شأن المخاوف من ​تأثير قيمة اليورو مقابل الدولار على مسار سياسة البنك، لكن تحركات العملة لا تزال محور اهتمام المشاركين في السوق. وسجل اليورو 1.1906 دولار بعد قفزة بنسبة 0.85%، الاثنين.

وصعد اليوان الصيني متجاوزاً 6.91 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مايو 2023، لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1% منذ بداية 2026، ويتوقع المحللون ارتفاعه على مدار العام.

وأدى ‍الطلب الموسمي للشركات على تحويل العملات وتوجيهات البنك المركزي الأكثر صرامة بشأن التثبيت إلى تعزيز المعنويات، في حين زاد هذا الزخم بفضل التقارير الإعلامية، التي أفادت بأن الصين حثت البنوك المحلية على التنويع بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7070 دولار، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الذي بلغه بفضل ارتفاع الأسهم العالمية، بينما سجل الدولار النيوزيلندي ‍0.60395 دولار، بانخفاض 0.3%.