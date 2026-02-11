تباين أسعار النحاس مع ارتفاع المخزونات عالمياً

تباين أداء أسعار النحاس خلال تعاملات أمس، في ظل تقييم الأسواق ارتفاع المخزونات وضعف الطلب قبيل عطلة رأس السنة القمرية الصينية التي تبدأ في 15 فبراير وتستمر تسعة أيام.

وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة «شنغهاي» بنسبة 0.55 % عند 102.06 ألف يوان (14770.54 دولاراً) للطن.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.65 % لتسجل 13.075 ألف دولار للطن. وواصلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة شنغهاي رحلة الصعود للأسبوع التاسع على التوالي لتسجل 248.9 ألف طن.

فيما بلغت الضغوط ذروتها مع استمرار تدفق المعدن الأحمر إلى مستودعات بورصة «كومكس»، لتسجل المخزونات مستوى قياسياً جديداً عند 535.43 ألف طن، بحسب «رويترز».