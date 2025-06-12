أسهم العالمية تتراجع مع تصاعد التوتر التجاري والسياسي

انخفضت الأسهم الأوروبية، الخميس، لرابع جلسة على التوالي، إذ تلاشى التفاؤل الناتج عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين أدى التوتر الجيوسياسي المتصاعد إلى توخي الأسواق مزيداً من الحذر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 549.41 نقطة خلال التداولات، في حين هبطت معظم بورصات المنطقة أيضاً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه على استعداد لتمديد مهلة المحادثات التجارية، لكن ذلك لن يكون ضرورياً على الأرجح لأن الولايات المتحدة سترسل عروضاً إلى الدول في غضون أسبوع أو نحو ذلك.

ومع ذلك، كانت الأسواق قلقة بعض الشيء إزاء قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة التي حددها ترامب في الثامن من يوليو عندما ينتهي تعليق الرسوم الجمركية.

وزادت المخاوف الجيوسياسية من حذر الأسواق التي تعاني بالفعل من ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية بعدما لم تنجح المحادثات التجارية مع الصين في تقديم حل لتهدئة التوتر القائم منذ فترة طويلة.

وذكر ترامب أنه يجري إجلاء موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه «قد يكون مكاناً خطيراً» وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وتصدر قطاع السفر والترفيه القطاعات الخاسرة بانخفاضه 1.7 بالمئة، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين الصناعية 1.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة (بي. إي) لصناعات أشباه الموصلات 7.7 بالمئة بعد زيادة أهدافها المالية طويلة الأجل قبل الاجتماع مع المستثمرين.

وارتفع سهم شركة (تيسكو) 1.3 بالمئة بعد تسارع نمو المبيعات المحلية لأكبر متاجر بيع الأغذية بالتجزئة في بريطانيا في الربع الأول.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني، إذ حفز ارتفاع الين موجة بيع لأسهم شركات التصدير، في حين أضر انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بمعنويات المستثمرين.

وانخفض نيكاي 0.7 بالمئة ليغلق عند 38173.09 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 بالمئة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم لدى (طوكاي طوكيو إنتيليجينس لاب) «باع المستثمرون الأسهم اليابانية لأنهم راهنوا على تراجع وول ستريت مجدداً في وقت لاحق من اليوم، بعد أن شهدوا انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في ساعات التداول الآسيوية».

وأضاف «لكن مؤشر نيكاي أغلق فوق مستوى 38 ألف نقطة لليوم الرابع على التوالي، ويبدو أن المؤشر تخطى العقبة الأولى لتحقيق مزيد من المكاسب».

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض خلال الليل، مع تخوف المستثمرين من التوتر في الشرق الأوسط، في حين هدأ تقرير التضخم من المخاوف إزاء ضغوط الأسعار المدفوعة بالرسوم الجمركية، وينتظر المتعاملون مزيداً من التفاصيل حول المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع بنحو 0.3 بالمئة في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت العملة اليابانية حوالي 0.6 بالمئة ليجري تداولها عند 143.67 يناً مقابل الدولار.

وانخفض سهم شركة (فاست ريتيلينج) المالكة لعلامة (يونيكلو) التجارية للملابس 2.6 بالمئة ليُسجل أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي.

وانخفض سهم شركات تصنيع السيارات مع ارتفاع الين، إذ تراجع سهما شركتي (تويوتا موتور) 1.5 بالمئة و(هوندا موتور) 0.9 بالمئة.

وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير من خلال خفض قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وخلافاً للاتجاه السائد، ارتفع سهم شركة (نينتندو) 1.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة المصنعة للألعاب الإلكترونية إنها باعت أكثر من 3.5 ملايين وحدة من جهاز (سويتش 2) في الأيام الأربعة الأولى من طرحه، مما يجعله أسرع منصة ألعاب تنتجها الشركة مبيعا حتى الآن.

وكان سهم شركة (سوميتومو فارما) أكبر الرابحين على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية، إذ ارتفع 17 بالمئة بعد رفع شركة (دايوا سيكيوريتيز) تقييم السهم.