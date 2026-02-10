الين ينهي سلسلة خسائر استمرت ‌6 أيام

ارتفع الين في التعاملات الآسيوية، Hls، بعد أن حقق ائتلاف ⁠رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي فوزاً كبيراً في الانتخابات، لتنهي العملة سلسلة خسائر استمرت ستة أيام وسط رهان المتعاملين على أن التحفيز المالي سيعزز سوق الأسهم.

وزادت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.5 % إلى 156.43 يناً للدولار. وعكس الين مسار الخسائر بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وارتفع بما يصل إلى 0.7 % قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب.

وقال ديفيد تشاو، كبير خبراء السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في (إنفيسكو) في سنغافورة: «نتوقع بعض التقلبات على المدى القريب مع تقييم الأسواق لتداعيات الفوز الساحق للحزب الديمقراطي الحر على تحركات العملة».

وانخفض مؤشر الدولار، ​الذي يقيس أداء العملة ​الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.2 % إلى 97.43، في بداية أسبوع سيشهد إصدار عدد من البيانات المهمة من واشنطن بما في ذلك مبيعات التجزئة والتضخم وتقرير الوظائف المؤجل من يوم الأربعاء.

ويعزز المتعاملون رهاناتهم على تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3615 دولار، إذ تابعت الأسواق التطورات في أزمة سياسية تحيط برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي استقال مدير مكتبه مورجان ماكسويني.

وتراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني بشدة في تعاملات أمس، ليفقد 67 بيب إلى 9523. 6 يوان لكل دولار مقابل 9590. 6 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7028 دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6018 دولار أمريكي. وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.2 % إلى 1.1833 دولار.