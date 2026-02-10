«بتكوين» دون 70 ألف دولار بعد تقلبات حادة

تراجع سعر عملة «بتكوين» إلى ما دون 70 ألف دولار، أمس، عقب مسار متقلب شهدته في نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر العملة المشفرة الأولى من نوعها 2.52 % إلى 69195 دولاراً، بعدما استقر خلال التداولات في آسيا.

جاء هذا الهدوء النسبي على النقيض الحاد من التقلبات العنيفة التي شهدها الأسبوع الماضي، حين هوت «بتكوين» يوم الخميس إلى 60033 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2024، قبل أن تعاود الارتفاع فوق 70 ألف دولار يوم الجمعة. ولا يزال المتداولون في حالة ترقب.

وواصلت إيثريوم تراجعها، إذ انخفضت 3.84 % لتصل إلى 2028.1 دولاراً، وهبطت الريبل بنسبة 0.8 % إلى 1.4395 دولار، وانخفضت دوج كوين 3.58 % عند 0.093 دولار.

في غضون ذلك، سجلت صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة تدفقات داخلة بقيمة 221 مليون دولار في 6 فبراير، مع سعي المستثمرين لاقتناص الفرص بعد موجة البيع الحادة في السوق.

والتقلبات الحادة ليست جديدة على العملات المشفرة، غير أن تراجع «بتكوين» من ذروتها البالغة 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي، يأتي رغم بيئة داعمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض، وتسارع تبني المؤسسات الكبرى.

ويأتي استمرار التراجع الحاد للعملات المشفرة خلال الأسابيع الأخيرة، رغم الدعم الواسع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، والذي تعهد بجعل الولايات المتحدة «قوة عظمى في بتكوين» و«عاصمة الكريبتو في العالم»، ووقع أمراً تنفيذياً لتعزيز الأصول الرقمية، كما اتبعت الجهات التنظيمية سياسات داعمة.

وبدأت تداعيات هبوط سوق العملات المشفرة تظهر بوضوح مع إعلان منصة جيميني تسريح 25 % من موظفيها وإنهاء عملياتها في عدة أسواق، في خطوة تعكس ضغوطاً متزايدة على القطاع.

وفشلت «بتكوين» في التصرف كملاذ آمن خلال فترة من تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي أثار تساؤلات حول قدرتها على أداء دور «الذهب الرقمي».