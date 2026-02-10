التشيك تدرس حظر منصات التواصل للأطفال دون سن الـ 15

أعرب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، لأول مرة، عن تأييده لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة. وقال بابيش في مقطع نُشر على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي: «أنا أؤيد هذا التوجه، إذ يتعين علينا حماية أطفالنا».

وتأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه عدة دول أوروبية فرض قيود مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك في أعقاب إقرار أستراليا لإجراءات وصفت بأنها الرائدة عالمياً في هذا المجال أواخر العام الماضي. وبحسب وزير الصناعة كاريل هافليتشيك، فإن الحكومة التشيكية تهدف إلى اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

وتدرس دول من بينها إسبانيا واليونان وبريطانيا وفرنسا اتخاذ مواقف أكثر صرامة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة على الأطفال، وذلك بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة تحظر الوصول إلى هذه المنصات لمن دون 16 عاماً في ديسمبر.

واقترحت إسبانيا واليونان الأسبوع الماضي حظر استخدام الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل اتخاذ أوروبا لموقف أكثر صرامة تجاه التكنولوجيا التي يرى البعض أنها مصممة لتسبب الإدمان.

وأثارت الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث غضب الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر. وتدرس بريطانيا فرض حظر على غرار أستراليا، بينما تعمل فرنسا على وضع تشريع لحظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي.