سامسونج تنتج رقائق الجيل السادس وتشحنها لإنفيديا

تعتزم شركة «سامسونج إلكترونيكس» بدء الإنتاج الضخم لأول ذاكرة عريضة النطاق الترددي من الجيل السادس في العالم، والمعروفة باسم «HBM4»، في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب تقرير.

ووفقاً لما نقلته وكالة «يونهاب» عن مصادر في قطاع التكنولوجيا، تخطط الشركة الكورية للبدء في شحن رقائق «HBM4» في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وتحديداً عقب انتهاء عطلة رأس السنة القمرية، وستوجه هذه الشحنات لاستخدامها في وحدات معالجة الرسوميات التي تنتجها شركة «إنفيديا».

وفي حين يهيمن الجيل الخامس «HBM3E» حالياً على السوق العالمية، أوضحت المصادر أن «سامسونج» نجحت في استعادة تنافسيتها التقنية عبر الأسبقية في إنتاج الجيل الجديد عالي الأداء، وسيكون الاعتماد الأول لهذه الرقائق ضمن منصة «إنفيديا» القادمة والتي تحمل الاسم الكودي «فيرا روبين».