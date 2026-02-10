10 ملايين متسوق يربكون «كوين» بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «علي بابا» الصينية عن توقف مؤقت لعملية توزيع قسائم الشراء عبر روبوت الدردشة الخاص بها «كوين»، نتيجة ضغط غير مسبوق من المستخدمين، الأمر الذي عرقل حملة ترويجية كبرى تهدف إلى إثبات قدرات الذكاء الاصطناعي في مساعدة المتسوقين.

وكشفت الشركة أن الحملة سجلت عدداً قياسياً بلغ 10 ملايين طلب شراء خلال الساعات التسع الأولى فقط من انطلاقها، ومع تزايد التدفق خلال عطلة نهاية الأسبوع، طالب الحساب الرسمي لـ«كوين» على منصة «ويبو» المستخدمين بالتحلي بالصبر حتى يتم إصلاح الأعطال الفنية وضمان استقرار التجربة.

يأتي هذا بعدما بدأ «كوين» الجمعة الماضي في تقديم قسائم تتيح للمستخدمين إتمام عمليات شراء من منصات التجزئة التابعة لـ«علي بابا» مباشرة عبر توجيه الأوامر الصوتية أو النصية لروبوت الدردشة، وإتمام عمليات الدفع بسلاسة، بحسب «رويترز».

وتُعد هذه المبادرة المرحلة الأولى من خطة استراتيجية رُصد لها 3 مليارات يوان (نحو 433 مليون دولار) لجذب ملايين المستخدمين الجدد خلال عطلة عيد الربيع السنوية في الصين.