الأسهم الأمريكية تواجه نزيفاً خوارزمياً بـ33 مليار دولار

حذر خبراء التداول في بنك «جولدمان ساكس» من أن انتعاش الأسهم الأمريكية الأخير قد يكون هشاً، مؤكدين أن السوق يواجه ضغوط بيع قوية هذا الأسبوع تقودها صناديق التداول الآلي التي تتبع الخوارزميات والزخم السعري بدلاً من التحليل المالي.

وبحسب مذكرة موجهة للعملاء، قد تؤدي أي موجة هبوط جديدة إلى تفعيل عمليات بيع آلية بقيمة 33 مليار دولار هذا الأسبوع، وحذر البنك من تراجع مؤشر «إس آند بي 500» دون مستوى 6707 نقاط، حيث يرى أنه قد يطلق شرارة بيع إضافية تصل قيمتها إلى 80 مليار دولار خلال الشهر المقبل.

ويتوقع محللو البنك أن تظل هذه الاستراتيجيات المنهجية - التي تتحرك بناءً على اتجاهات السوق - «بائعاً صافياً» خلال الأسبوع المقبل، بصرف النظر عن أداء المؤشرات، بحسب «بلومبرج».

وحتى في سيناريو استقرار السوق أو صعوده الطفيف، يرى خبراء «جولدمان ساكس» أن هذه الصناديق ستستمر في البيع بمبالغ تتراوح بين 8.7 مليارات و15.4 مليار دولار في إطار استراتيجيات «تقليص المخاطر» وإعادة توازن المحافظ.