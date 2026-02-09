موانئ أمريكا تستقبل 2.3 مليون حاوية في يناير.. والواردات الصينية تهبط 23%

أظهرت بيانات مؤسسة «ديكارت سيستمز جروب»، أن الموانئ البحرية الأمريكية استقبلت نحو 2.3 مليون حاوية نمطية خلال شهر يناير، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لكنها فوق متوسطها التاريخي، ما يعني استقرار البيئة التجارية.

وسجلت الواردات القادمة من الصين تراجعاً حاداً بنسبة 22.7% مقارنة بيناير 2025، عند نحو 771 ألف حاوية نمطية (20 قدماً)، ورغم هذا الهبوط، تهيمن الصين على ثلث إجمالي واردات الحاويات المتجهة إلى الولايات المتحدة، بحسب «رويترز».

ويُعزى التراجع السنوي بشكل أساسي إلى «سنة الأساس» الاستثنائية؛ ففي يناير 2025، شهدت الموانئ حركة استيراد محمومة من قبل الشركات الأمريكية لاستباق بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس «دونالد ترامب»، ما دفع الواردات حينها إلى مستويات قياسية.