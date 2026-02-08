ثلاثية التوظيف والتضخم والتكنولوجيا تتلاعب بـ «وول ستريت»

قطاعات وأسهم «الاقتصاد القديم» تحظى ببعض الاهتمام والزخم



مؤشر «إس آند بي 500» للبرمجيات والخدمات يتراجع 15% في أسبوع



البيان

من المتوقع أن تؤدي موجة التغييرات الجذرية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا الكبرى إلى إبقاء مستثمري الأسهم في حالة من التوجس خلال الأسبوع الجاري، في حين قد يتحول التركيز إلى صحة الاقتصاد مع تدفق مجموعة من البيانات المهمة.

وبحسب التقرير الأسبوعي لرويترز لسوق الأسهم الأمريكية؛ فقد استحوذ التراجع المتزايد في أسهم البرمجيات على اهتمام «وول ستريت» الأسبوع الماضي، حيث يساور المستثمرين القلق بشأن المدى الذي قد يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي نماذج الأعمال في الصناعة بشكل جذري.

وقد أدى الضعف المستمر في قطاع التكنولوجيا — الذي يتمتع بثقل هائل في مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية — إلى الضغط على السوق معظم فترات الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت الأسهم انتعاشاً قوياً الجمعة الماضية، حيث تجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى 50.000 نقطة لأول مرة، مدفوعاً بطفرة في أسهم شركات أشباه الموصلات.

وبالنظر إلى ما وراء الأرقام، تشجع المستثمرون بحدوث حالة من «التدوير» من قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات أخرى في السوق كانت قد سجلت أداءً ضعيفاً خلال معظم فترة «السوق الصاعدة» التي بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وبينما عانت التكنولوجيا، لمعت قطاعات الطاقة، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والصناعة منذ بداية العام.

وفي هذا الصدد، قال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة «إدوارد جونز»: التدوير القطاعي هو السمة السائدة هذا العام، ولا يزال مستمراً مع رؤيتنا لقطاعات وأسهم «الاقتصاد القديم» وهي تحظى ببعض الاهتمام والزخم.

وأضاف: وفي الوقت نفسه، يبدو أن سقف التوقعات لقطاع التكنولوجيا مرتفع للغاية، لدرجة أنه بغض النظر عما تعلنه الشركات من نتائج، يبدو أن الميل الطبيعي للمستثمرين هو جني الأرباح.

وعلى الرغم من تعافي قطاع التكنولوجيا يوم الجمعة الماضي، إلا أن المجموعة تراجعت بنسبة 9% منذ ذروتها لهذا العام في أواخر أكتوبر.

وخلال تلك الفترة، حققت معظم القطاعات الـ 11 الأخرى في مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب، بما في ذلك أربعة قطاعات سجلت ارتفاعات بنسب ثنائية الرقم.

لكن مؤشر «إس آند بي 500» القياسي لم ينجح إلا في تحقيق زيادة طفيفة في تلك الفترة؛ ومع استمرار قطاع التكنولوجيا في الاستحواذ على نحو ثلث وزن المؤشر، يخشى المستثمرون أن يعاني المؤشر إذا استمر تعثر التكنولوجيا.

إلى أين تتجه أسهم البرمجيات المتراجعة؟

وتتركز الضغوط حالياً على قطاع البرمجيات، حيث هوى مؤشر «إس آند بي 500» للبرمجيات والخدمات بنسبة 15% في غضون أسبوع تقريباً.

وتفاقمت المخاوف بشأن الاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي بسبب تقارير أرباح مخيبة للآمال، بما في ذلك تقرير شركة «مايكروسوفت» العملاقة.

وتؤكد تداعيات قطاع البرمجيات كيف يحاول المستثمرون بشكل متزايد تحديد الرابحين والخاسرين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

بيانات التوظيف والتضخم على الأجندة

ومن المقرر صدور التقارير الشهرية عن التوظيف وأسعار المستهلك بعد تأجيلهما قليلاً بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى أخيراً.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الأربعاء، زيادة قدرها 70 ألف وظيفة.

ويحاول المستثمرون تقييم ما إذا كان الضعف في سوق العمل قد بدأ في الانحسار، خصوصاً وأن مسحاً صدر يوم الخميس أظهر قفزة في إعلانات تسريح العمال من قبل أرباب العمل الأمريكيين في يناير.

وفي الوقت نفسه، يظل التضخم «مرتفعاً إلى حد ما» من وجهة نظر الفيدرالي، وسيقدم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير يوم الجمعة أحدث رؤية حول هذه الاتجاهات.

ومع وصف الفيدرالي للمخاطر المتناقصة لكل من التضخم والتوظيف، تتوقع الأسواق أن يمتنع البنك المركزي عن إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى اجتماعه في يونيو، وهو الوقت الذي قد يتولى فيه «كيفن وارش»، مرشح الرئيس دونالد ترامب الجديد لرئاسة الفيدرالي، منصبه.

أبرز أحداث الأسهم الأمريكية للأسبوع الجاري

الإثنين 9 فبراير

كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك

كلمة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر

الثلاثاء 10 فبراير

- مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة

- مؤشر تكلفة التوظيف – الربع الرابع

- مؤشر أسعار الواردات

- مبيعات التجزئة الأمريكية

- مخزونات الشركات

- كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك

- كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان

الأربعاء 11 فبراير

- تقرير التوظيف الأمريكي

- معدل البطالة في الولايات المتحدة

- كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد

- الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية

الخميس 12 فبراير

- طلبات إعانة البطالة الأولية

- مبيعات المنازل القائمة

- كلمة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران

الجمعة 13 فبراير

- مؤشر أسعار المستهلكين