أوروبا تحدد 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

دعا البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي إلى تحرك جماعي عاجل لتعزيز الاقتصاد، محدداً خمسة إجراءات رئيسة ينبغي النظر فيها قبل انعقاد قمة مرتقبة.

وفي رسالة اطلعت عليها «بلومبرغ»، طالب البنك المركزي الأوروبي بإقامة اتحاد للادخار والاستثمار، وإطلاق اليورو الرقمي، وتعميق السوق الموحدة، واعتماد سياسات تعزز الابتكار، إلى جانب تبسيط التشريعات.

كما أوضح أسباب ضرورة كل مقترح، وحدد خطوات عملية يمكن المضي قدماً فيها.

وجاءت الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي ثمرة نقاشات دارت خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الجاري، إذ عبر المسؤولون عن إحباطهم من بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

وسعى المسؤولون إلى تزويد القادة بما يشبه قائمة تحقق مختصرة يمكن الرجوع إليها، استكمالاً لتقارير شاملة أعدها رئيسا الوزراء الإيطاليان السابقان إنريكو ليتا وماريو دراغي، على أمل أن تجد بعض هذه المقترحات طريقها إلى التطبيق.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها ستبعث برسالة إلى رؤساء الدول والحكومات قبيل اجتماع مقرر في 12 فبراير الجاري، تتضمن ما نراه مرجحاً بشدة أن يعزز النمو ويحسن الإنتاجية.